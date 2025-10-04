El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Marchena se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera suave y templada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante la tarde, cuando la combinación de temperatura y humedad puede resultar en un tiempo cálido y algo bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 15 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando picos de hasta 37 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar algunas rachas fuertes en momentos puntuales.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 20:00 horas, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro tras el calor del día. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del suroeste. Sin lluvias a la vista, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección contra el sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.