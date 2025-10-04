El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura baje a 21 grados a las 03:00 y continúe descendiendo hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando hasta un 78% hacia las 07:00. Este incremento en la humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 34 grados a las 17:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 31 grados a las 19:00.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre 18 y 36 km/h, predominando de dirección suroeste y oeste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. Este viento, aunque no se espera que cause problemas, podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá disfrutar de un día soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:03, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Mairena del Aljarafe.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.