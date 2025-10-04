El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al amanecer y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 25°C al mediodía, alcanzando un pico de 33°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando hasta un 85% en las horas previas al mediodía. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26°C hacia el final del día. Las nubes altas continuarán presentes, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas. El ocaso se producirá a las 20:01, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo nublado que podría dar lugar a un atardecer interesante.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy será mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.