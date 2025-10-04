El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando hasta un 67% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se sitúe en su punto más alto. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, la humedad disminuirá, proporcionando un alivio en la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares, ya que no se prevén cambios drásticos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:56, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, proporcionando un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.