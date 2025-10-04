El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 53% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser mitigada por la presencia de nubes, que ayudarán a evitar un calentamiento excesivo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque no se anticipan cambios significativos en la cobertura nubosa.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es favorable para las actividades al aire libre, ya que los residentes podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la tarde-noche. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente nublado, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se espera alrededor de las 20:00 horas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y nublado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.