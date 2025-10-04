El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con temperaturas que oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa comenzará en un 46% y aumentará gradualmente, alcanzando un 60% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable a los habitantes de la ciudad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y cómodo.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque habrá momentos de calma, también se experimentarán ráfagas más fuertes que podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:52, y una noche tranquila. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de esta jornada un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una cena en la terraza.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.