El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente nublado, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 30 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 24 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 30 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa del mar, que soplará desde el noreste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople con una velocidad promedio de 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Este viento, que será predominantemente del noreste, contribuirá a mantener el ambiente fresco y cómodo, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento que proporcionará un toque fresco. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.