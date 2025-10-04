El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a media mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor considerable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 71% y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, llegando a un 30% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen estar fuera durante las horas más calurosas tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra cuando sea posible.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas, sin posibilidad de lluvia y con un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio ante el calor. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones climáticas y cuidando de la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.