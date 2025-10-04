El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable para los que inician su día. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 44% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 30 grados . Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del oeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Jaén pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 23 grados, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad.

El ocaso se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. La combinación de nubes altas y un cielo despejado puede resultar en un atardecer pintoresco, ideal para capturar momentos memorables.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves del oeste proporcionarán un alivio agradable, haciendo de este un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.