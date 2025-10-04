El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente en las horas centrales. La temperatura actual ronda los 24 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas de la tarde, antes de alcanzar un máximo de 31 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 54% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:06. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día, lo que hará que la velada sea agradable y fresca.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las bellezas naturales de la región, ya sea en la playa, en el campo o en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.