El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 22 grados , con una ligera disminución a medida que avanza el día. A las primeras horas, la humedad relativa será del 49%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% en la mañana, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 34 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que caerá a un 21% hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y cálido. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h provenientes del suroeste, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio en las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas alcanzan su máximo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 32%, lo que podría hacer que la noche sea más agradable. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante el calor. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.