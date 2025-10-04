El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados hacia el amanecer. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando a medida que avanza la mañana.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, alrededor de las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 20% hacia la tarde. Las condiciones de viento serán variables, predominando del oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 32 grados hacia las 18:00 horas. La brisa del viento del oeste será más notable, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor. Hacia la noche, se espera que las temperaturas caigan a 25 grados, con un ambiente más fresco y agradable.

El ocaso se producirá a las 19:59, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas. La temperatura continuará bajando, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas, y se espera que se mantenga en torno a los 18 grados durante las primeras horas de la madrugada.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.