El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, hasta la noche, el cielo estará cubierto por estas nubes, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo opaca, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que no se esperan chubascos ni tormentas en la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 34 grados durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados hacia las 19:00. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y alcanzando hasta un 34% por la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del oeste con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que el viento sople desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas podría hacer que la tarde sea más agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, lo que permitirá disfrutar de una velada más fresca. La puesta de sol se producirá a las 20:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

En resumen, Coria del Río experimentará un día cálido y nublado, ideal para disfrutar de actividades diurnas, con un viento que aportará algo de frescura y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.