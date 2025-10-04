El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y luminoso. A partir de las 18:00 horas, se espera un ligero cambio, con la aparición de poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 33 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 16 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas y un máximo de 33 grados a las 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 19:00 horas y cerrando el día con 21 grados a las 23:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento ligero hará de este un día agradable para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.
