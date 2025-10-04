El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá envuelta en un ambiente mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 21 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad podría generar una sensación térmica algo más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las condiciones de viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente al atardecer. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la dispersión de las nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones significativas en la jornada.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas más cálidas, y se mantenga una adecuada hidratación.

El orto se producirá a las 08:22 y el ocaso a las 20:03, lo que proporcionará un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el día se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para paseos y encuentros sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.