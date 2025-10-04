El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se espera en Cartaya un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 16 y 32 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 26 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando hasta un 62% hacia la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada no debería resultar incómoda para la mayoría de los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de la playa, pasear por el campo o realizar cualquier actividad recreativa.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A medida que avance la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el sur, manteniendo su intensidad.

La salida del sol se producirá a las 08:26 horas y se pondrá a las 20:07 horas, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, así que se recomienda a los cartayeros y visitantes aprovechar el buen tiempo. En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.