El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 32 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a un 19% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá que los habitantes de Carmona se sientan cómodos durante sus actividades diarias.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también contribuirá a un ambiente seco, lo que puede ser favorable para aquellos que padecen de alergias estacionales.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Durante las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Este viento fresco puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que el sol se ponga a las 20:01, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno. Las condiciones climáticas de hoy son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar de la belleza de Carmona en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.