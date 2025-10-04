El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 22 grados , proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 90% en la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor calidez en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Camas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en medio de las temperaturas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden variar considerablemente a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 34 grados . Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 20:02, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento moderado proporcionará un día cómodo, perfecto para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén cambios significativos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.