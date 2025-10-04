El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, se espera en Cabra un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar un aspecto pintoresco al amanecer, que se producirá a las 08:15. A medida que avance el día, estas nubes se mantendrán, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y los 31°C. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 24°C a las 00:00 y descendiendo gradualmente a 19°C hacia las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30°C a las 14:00 y 31°C a las 15:00, lo que sugiere un día cálido y agradable. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27°C a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 64% en la mañana. Este nivel de humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, especialmente en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h a las 15:00. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

No se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el ambiente será propicio para paseos y actividades recreativas, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con nubes altas que no afectarán la posibilidad de disfrutar del sol. Las condiciones son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.