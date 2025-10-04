El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

Hoy, 4 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas, identificadas con el código 17n, comenzarán a cubrir el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A lo largo del día, la situación se mantendrá similar, con intervalos de poco nuboso en las horas centrales, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, cuando se espera que el cielo se despeje ligeramente.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 18 grados a las 06:00. A medida que avance el día, el calor se hará más presente, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría resultar en un ambiente caluroso y húmedo.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser notable en las horas más calurosas. La combinación de temperaturas elevadas y una humedad moderada podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas rachas que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas para evitar el golpe de calor. En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente nublado, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.