El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque hacia la tarde se prevé una ligera disminución, permitiendo que el sol brille con más intensidad en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 31 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 08:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 16:00 y un máximo de 31 grados a las 17:00. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 24 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 25% hacia las 19:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 15:00. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea más agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al exterior. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.