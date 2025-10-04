El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a las 2 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 8 de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando hasta un 71% en las horas previas al mediodía. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 31% durante la tarde y la noche. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el ambiente se sienta bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Baeza durante el día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas de la mañana, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar una agradable brisa en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:52. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.