El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance el día, se espera que estas nubes continúen, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 24 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que el sol alcance su punto más alto, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se registren las temperaturas más elevadas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 58% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa suave que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que puede generar una sensación de frescura en medio del calor. Esta brisa será especialmente notable en áreas abiertas y en las afueras de la ciudad.

No se prevén lluvias en la jornada, con un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 19:55, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.