El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado y con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Desde la madrugada y durante las primeras horas del día, las temperaturas oscilarán entre los 22°C y 20°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 18°C a media mañana y bajando hasta los 15°C en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% en las horas previas al mediodía. Este aumento en la humedad puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Andújar pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento se vuelva más suave, con ráfagas de hasta 6 km/h. Esta brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se prevé será de 33°C en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31°C hacia las 18:00 horas y bajando a 23°C al caer el sol, alrededor de las 19:54. La visibilidad será óptima durante todo el día, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la escasa nubosidad.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de temperaturas cálidas y una brisa suave hará que la jornada sea placentera para todos los que se encuentren en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.