El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que estas den paso a un cielo más despejado, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en cifras similares durante la madrugada. A partir de las 10:00 horas, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 25 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 32 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 30 grados a las 18:00 y bajando a 24 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el tiempo se sienta bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos al exterior.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.