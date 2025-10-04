El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media tarde. Este descenso de temperatura es normal para esta época del año, pero se espera que el ambiente se mantenga agradable y templado.
La humedad relativa se situará en un rango del 42% al 69% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más tempranas. A medida que avance la jornada, la humedad irá aumentando, alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las copas de los árboles y en los espacios abiertos. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar del aumento de la humedad.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión familiar en el jardín.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:06, momento en el cual el cielo podría mostrar un hermoso espectáculo de colores, gracias a la combinación de nubes altas y la luz del sol.
En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.
