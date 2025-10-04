El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente despejado con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por estas nubes, que se mantendrán hasta la noche, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00, lo que indicará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 28 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando hasta un 83% en las primeras horas de la mañana. A medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 30% hacia las 21:00. Este cambio en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 11 km/h a la medianoche y alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Estos vientos pueden proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La salida del sol se producirá a las 08:21 y se pondrá a las 20:02, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima cálido y seco es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante períodos prolongados.

En resumen, La Algaba disfrutará de un día cálido y soleado, con cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.