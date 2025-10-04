El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá con estas nubes, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 19 grados durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% a primera hora y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del oeste a una velocidad de 4 a 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con rachas que alcanzarán hasta los 14 km/h del noroeste. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del entorno y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este inicio de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.