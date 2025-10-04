El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de octubre

El día de hoy, 4 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un mínimo de 19 grados en las horas más frescas, antes de repuntar nuevamente hacia la tarde, donde se prevé un máximo de 34 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando hasta un 87% en las horas previas al mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 31% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Este viento del sur también contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque se mantendrán presentes a lo largo del día.

La salida del sol se producirá a las 08:21, mientras que el ocaso está previsto para las 20:02, lo que nos brinda un día con una buena cantidad de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por nubes altas, temperaturas cálidas y un viento moderado del sur. Sin precipitaciones a la vista, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la variación de la temperatura y la humedad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-03T21:02:13.