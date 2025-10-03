El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 3 de octubre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00, y alcanzando los 21 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 19 grados a las 05:00 y 06:00, antes de comenzar a recuperarse. A partir de las 09:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 20 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 33 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, con valores de 32 grados a las 16:00 y 31 grados a las 18:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 65% a las 00:00 y alcanzando un 99% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 34% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur-oeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 00:00, alcanzando los 14 km/h, y a las 01:00, con 13 km/h. A partir de las 10:00, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre los 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre. Con el ocaso programado para las 20:03, los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día de clima primaveral.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.