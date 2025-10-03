El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero se espera que disminuya a medida que el sol se eleve, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y disminuyendo su intensidad, lo que contribuirá a mantener un ambiente cálido y seco.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Utrera podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos sin preocuparse por el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Los vientos suaves y la baja probabilidad de humedad en la tarde contribuirán a un ambiente cómodo y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.