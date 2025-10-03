El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y 04:00, antes de descender a 17 grados a las 05:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de la temperatura. A las 08:00, se prevé que la temperatura alcance los 15 grados, aumentando a 17 grados a las 09:00 y 18 grados a las 10:00. A medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00, donde se espera que llegue a los 26 grados, ofreciendo un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% a las 00:00 y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 36% a las 16:00. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable. Además, no se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará un viento del oeste a 6 km/h, aumentando a 9 km/h del sureste a la 01:00. A medida que avanza la mañana, el viento se mantendrá en torno a los 5-6 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 12 km/h a las 11:00. Por la tarde, el viento del noroeste se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 20:00 y cerrando el día con 22 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:53. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Úbeda, con un tiempo cálido, seco y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.