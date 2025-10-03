El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 68% al amanecer y aumentando hasta un 97% en la mañana. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 75% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 20 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 33 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que se situará en torno a los 28 grados a las 9 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:04, marcando el inicio de una noche despejada y tranquila.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.