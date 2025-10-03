El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 68% y alcanzando un pico del 97% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 19 y 20 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Es recomendable que los residentes de San Juan de Aznalfarache tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura. La combinación de cielos despejados y altas temperaturas hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre con la debida precaución ante el calor.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día soleado y cálido, sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.