El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 61% en la madrugada, disminuirá a niveles más cómodos, rondando el 25% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la madrugada, alcanzando hasta 13 km/h, y se mantendrán en torno a los 10-15 km/h durante la mayor parte del día. Esto proporcionará un alivio moderado al calor, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 8 de la tarde y bajando a 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:59.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado, será un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.

