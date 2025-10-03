El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 28 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un ligero descenso hacia la noche, donde se prevé que la temperatura baje a 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo hasta un 31% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y sureste durante la mañana y la tarde, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Sin embargo, se prevé que el viento aumente en intensidad hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:57. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera para quienes deseen aprovechar la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.