El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 28 grados entre las 2 y las 4 de la tarde, lo que hará que el ambiente sea cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, ayudando a mitigar la sensación térmica. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que es típico en esta época del año en la región.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:59. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que hará que sea recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable tanto durante el día como en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.