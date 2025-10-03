El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 93% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 17 km/h, principalmente desde el noreste. Este viento ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque no será suficiente para evitar que las temperaturas se sientan elevadas durante las horas centrales del día. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga su dirección y velocidad, proporcionando un alivio temporal del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades en el campo o en la ciudad. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un día soleado, ya que el cielo se mantendrá despejado hasta el ocaso, que se espera para las 20:01.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia la medianoche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables. En resumen, el tiempo en Palma del Río hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.