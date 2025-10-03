El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas invitará a los residentes a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h, predominando de dirección oeste. Este viento puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:03, ofreciendo un atardecer despejado que promete ser un espectáculo visual para los habitantes de la localidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será predominantemente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el viento moderado contribuirán a un ambiente placentero, haciendo de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.