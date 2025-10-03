El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 68% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura, que se prevé que alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 31 grados . A esta hora, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en caso de ser necesario.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. A medida que se acerque la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el norte, manteniendo velocidades similares.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se comenzarán a observar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que estas generen precipitaciones.

La puesta de sol está programada para las 20:00 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. Se recomienda a los habitantes de Osuna disfrutar de las actividades al aire libre durante el día, aprovechando el tiempo favorable y la ausencia de lluvias. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Osuna bajo un cielo despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.