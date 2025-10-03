El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 39% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor que se experimentará en las horas pico. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 9 y 10 km/h. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el este, alcanzando velocidades de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:01, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.