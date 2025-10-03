El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 2 de la tarde, antes de repuntar nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 29 y 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 30% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que el sol se eleva en el cielo, la combinación de calor y humedad podría generar un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio agradable en las horas más calurosas del día. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento mantenga su dirección, aunque su intensidad podría disminuir ligeramente, lo que permitirá que el calor se sienta un poco más en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Montilla disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:58. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el cielo estrellado que se presentará al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.