El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (77%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Moguer disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:07. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.