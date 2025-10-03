El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 31% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noreste y alcanzando velocidades de hasta 9 km/h. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:56. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 22 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No olvides llevar protección solar si planeas estar al aire libre durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.