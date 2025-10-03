El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las primeras horas. La combinación de un cielo despejado y una humedad moderada hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a medida que avanza el día. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de confort, especialmente durante las horas más cálidas. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este, manteniendo una velocidad moderada que oscilará entre 4 y 8 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un máximo de 33 grados , lo que podría hacer que las horas centrales del día sean bastante calurosas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:01, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento suave y temperaturas cálidas hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.