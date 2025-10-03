El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el tiempo sea más soportable para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 19 y 20 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el este, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de un hermoso cielo azul, ideal para actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 11 grados hacia la madrugada. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 20:04, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día de clima primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.