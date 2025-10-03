El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 26% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente cálido que podría invitar a salir a pasear o disfrutar de actividades en parques y plazas. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas intensas, asegurándose de mantenerse hidratados.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:58. En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.