El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% y aumentando gradualmente hasta un 69% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 34 grados entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que podría hacer que se sienta un poco más caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con una velocidad que oscilará entre 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para los habitantes de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lora del Río.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar. En resumen, el día de hoy en Lora del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.