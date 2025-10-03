El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 73% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calidez, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados alrededor de las 17:00 horas. La combinación de sol y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.