El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre

El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 3 de octubre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 38% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica se mantendrá relativamente cómoda gracias a la brisa que se espera.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos de mayor calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el ambiente, manteniendo el cielo despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por la playa o realizar actividades deportivas en el exterior.

La puesta de sol está programada para las 20:09, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la velada sea ideal para disfrutar de cenas al aire libre o reuniones con amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este día una experiencia placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-02T21:02:13.

